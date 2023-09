Catastrophe pour le XV de France, les All Blacks montrent la voie à Galthié

Axel Cornic

La Coupe du monde débute dans seulement quelques jours et le XV de France doit faire face à un gros problème de blessures. Après Romain Ntamack, c’est Paul Willemse qui a été contraint de déclarer forfait pour la compétition, alors que Jonathan Danty et Cyril Baille devraient manquer les premières rencontres de la phase de poules. Mais tout n’est pas perdu pour Fabien Galthié...

La cote du XV de France champion du monde s’est effritée au fil des semaines, alors que les hommes de Fabien Galthié semblaient être les grands favoris avec l’Irlande. La faute aux blessures, puisque les Français ont perdu sur blessure l’un de leurs maîtres à jouer avec Romain Ntamack, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs ouvreurs au monde.

Le XV de France est averti, les All Blacks «seront prêts» https://t.co/I7EpHWF3yu pic.twitter.com/ddCxhh5oZy — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

5 blessés pour le XV de France

La charnière qu’il formait avec Antoine Dupont faisait en effet peur à la planète entière et sans Ntamack, le XV de France a pris un premier coup de plomb dans l’aile. Pour ne rien arranger c’est Paul Willemse, véritable pilier du pack tricolore, qui a été contraint lui aussi de déclarer forfait pour l’intégralité de la Coupe du monde. La donne est moins sévère pour Jonathan Danty, Anthony Jelonch et Cyril Baille qui retrouveront l’équipe en cours de compétition, mais qui vont tout de même manquer le choc crucial face aux All Blacks.

C’est plus que n’importe quelle autre nation

En tout, ce sont cinq potentiels titulaires qui sont à l’infirmerie pour le XV de France, ce qui qui est plus que toutes les autres nations majeures de ce Mondial. Juste derrière on retrouve l’Italie avec quatre forfaits dont le prometteur Tommaso Meloncello ou encore l’Angleterre, avec les forfaits d’Anthony Watson et Jack van Poortvlielt, ainsi que la blessure de Kyle Sinckler. Si on regarde ceux qui pourraient être les adversaires des Bleus en quart de finale, avec l’Afrique du Sud qui va devoir composer sans trois Champions du monde en titre : Lood de Jager, Handre Pollard et Lukhanyo Am. Pour l'Irlande, seul le vétéran Cian Healy manque à l’appel.

Les Blacks l’ont fait en 2011

Faut-il s’alarmer pour autant ? Au sein du XV de France on semble prendre cette cascade de blessures avec philosophie, même si évidemment Fabien Galthié aurait préféré avoir toutes ses armes au complet. L’absence des stars ne veut toutefois pas dire pour autant échec assuré ! L’exemple parfait sont les All Blacks de 2011, qui sont allés décrocher le trophée Webb Ellis avec plusieurs blessés et surtout sans leur plus grande star. Dan Carter a en effet très peu joué lors de cette Coupe du monde, remplacé par Colin Slade, Aaron Cruden ou même Stephen Donald. Ils ne sont pas le seul exemple, puisqu’en 2007 l’Afrique du Sud est devenue championne du monde avec à l’ouverture un Butch James que personne n’avait vu arriver. De quoi donner des idées à Galthié ?