Coupe du Monde, Ntamack... Il annonce du lourd pour le XV de France

Axel Cornic

Très performant depuis quatre ans, les Français arrivent à cette Coupe du monde avec une grosse cote, même si la blessure et le forfait de Romain Ntamack semblent avoir quelque peu refroidi les bookmakers. Pour Denis Charvet c’est le moment ou jamais d’aller chercher le premier titre mondial de l’histoire du rugby tricolore, même si tout peut arriver en deux mois de compétition.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du plus grand rendez-vous mondial de la planète rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, les meilleures nations vont se disputer le trophée Webb Ellis et le XV de France figure parmi les favoris, même s’il faudra battre l’Irlande et l’Afrique du Sud.

XV de France : Surprise, les All Blacks récupèrent une star https://t.co/L8bFhSdZTq pic.twitter.com/OZZNpRr3LF — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

« C’est la première année ou on se dit qu’ils arrivent en forme, que la préparation physique mise en place par le staff fonctionne »

Pour Denis Charvet c’est certain, le XV de France de Fabien Galthié a toutes les chances de son côté. « C’est la première année ou on se dit qu’ils arrivent en forme, que la préparation physique mise en place par le staff fonctionne. On les sent en jambe, de mieux en mieux semaine après semaine et c’est très positif » a expliqué au micro de RMC Sport l’ancien international français, qui a disputé la première finale mondiale de l’histoire en 1987, perdue face aux All Blacks (29-9).

« Tous les ingrédients sont réunis pour être Champions du monde, après est-ce que ça va suffire ? »