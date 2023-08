XV de France : Galthié tente une préparation inédite avant les All Blacks

Axel Cornic

Après leur victoire face à l’Australie lors du dernier match de préparation (41-17), les joueurs du XV de France se sont séparés et vont passer les prochains jours avec leurs proches. Une parenthèse assez spéciale à seulement quelques jours de la Coupe du monde, mais qui pourrai bien faire la différence après deux longs mois de rassemblement.

Une préparation pour une Coupe du monde, quelle que soit la discipline, c’est souvent l’histoire d’un groupe destiné à passer plusieurs semaines voire des mois ensemble. C’est ce qui s’est passé pour le XV de France réuni depuis début juillet pour certains, avec notamment un gros travail physique fait à Monaco ou plus récemment à Capbreton. Mais le staff de Fabien Galthié a décidé d’innover !

Une semaine de « repos » pour le XV de France

Tout de suite après la victoire sur l’Australie, le sélectionneur du XV de France a en effet annoncé que le groupe allait se séparer les cinq prochains jours pour retrouver leurs familles. « On se retrouve dans la dernière semaine de préparation, les joueurs vont rentrer chez eux et ont un programme à tenir individuellement, ils doivent se gérer » a expliqué Fabien Galthié, ce qui n’a pas manqué de surprendre.

« Ça permettra de travailler dans un cadre un peu plus confortable »

Pas question toutefois de se relâcher si peu de temps avant le début de la Coupe du monde, comme le raconte Gabin Villière. « On va avoir bien sûr un programme à suivre à domicile avec des GPS et des données à atteindre » a confié l’ailier tricolore, d’après des propos rapportés par RMC Sport . « Ça permettra de travailler dans un cadre un peu plus confortable avant de se fixer sur cet objectif et d'être deux mois focus sur cette Coupe du monde ».

« On aura le temps de se faire plein de films dans notre tête dans les jours qui arrivent »