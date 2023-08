XV de France : Surprise, les All Blacks récupèrent une star

Axel Cornic

Le XV de France s’apprête à ouvrir sa propre Coupe du monde par une affiche incroyable, puisque c’est la Nouvelle-Zélande qui se présentera au Stade de France le 8 septembre prochain. Mais les triples Champions du monde ne sont pas vraiment au meilleur de leur forme après l’humiliation vécue face à l’Afrique du Sud (35-7), mais ils récupèrent tout de même une pièce importante.

La préparation du XV de France s’est plutôt bien passée, si l’on écarte le faux pas du premier match face à l’Ecosse ainsi que la grave blessure de Romain Ntamack. Elle est désormais terminée et le prochain rendez-vous des Bleus sera la Coupe du monde avec ce match d’ouverture tant attendu face à la Nouvelle-Zélande.

Les All Blacks humiliés... Rassurant ou inquiétant pour le XV de France ? https://t.co/69Zg4BoH1N pic.twitter.com/IUGcjYmlx4 — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Des Blacks mal en point

Ce n’est pourtant pas la meilleure équipe néo-zélandais de l’histoire qui se présente à cette Coupe du monde 2023 ! S’ils ont remporté le Rugby Championship plus tôt cet été, les All Blacks semblent traverser une période assez compliquée depuis la crise du Covid-19. Pour ne rien arranger ils ont vécu un véritable cauchemar en mondovision pour leur dernier match de préparation, puisqu’ils ont subi la loi de l’Afrique du Sud à Twickenham, montrant un visage assez inquiétant.

Carton rouge pour Scott Barrett...

L’un des évènements marquant de ce match a été le carton rouge infligé peu avant la mi-temps à Scott Barrett, retenu coupable d’une charge à l’épaule sur le talonneur sud-africain Malcolm Marx. Une expulsion qui aurait pu se transformer en suspension de plusieurs semaines et qui aurait donc fait rater au deuxième-ligne ce match d’ouverture face à la France. Un véritable coup dur pour les All Blacks sachant que l’autre star du poste Brodie Retallick a d’ores et déjà déclaré forfait.

Qui sera la face au XV de France !