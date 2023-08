XV de France : Matthieu Jalibert impérial contre les Wallabies !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pour le dernier match de préparation avant la Coupe du monde, les Bleus ont battu l’Australie (41-17) ce dimanche au Stade de France. Une victoire rassurante pour Fabien Galthié, qui a salué la prestation de son nouvel ouvreur numéro un : Matthieu Jalibert.

Il était très attendu au tournant, et il a été impeccable. Matthieu Jalibert n’est pas Romain Ntamack. Mais même avec lui, le XV de France est capable de gagner. C’est la leçon positive de ce dernier match de préparation qui a été, sur d'autres points, loin d'être parfait. Au milieu du satisfecit général, le staff des Bleus devra aussi mettre quelques coup de gommes sur quelques scories : Une première mi-temps brouillonne, l’indiscipline et trois essais encaissés, Fabien Galthié et son staff ont de quoi plancher durant les deux semaines à venir. Mais derrière la large victoire il y a aussi des bons points. Comme ceux distribuer à Matthieu Jalibert pour sa prestation rassurante. Le désormais ouvreur titulaire des Bleus, en l'absence de Romain Ntalmack, a été parfait.

«Matthieu est à créditer d'une très bonne performance»

Souvent visé par les Australiens dans la ligne de défense, le Bordelo-Bèglais a été solide. Placé en position de deuxième centre en défense, il ne s’est pas échappé aux placages. Matthieu Jalibert a aussi bien utilisé son jeu au pied, avec notamment une passe décisive pour Gabin Villiere lors du troisième essai français. Il s’est même donné des ailes en deuxième période pour profiter de quelques espaces laissés par les Australiens. « Matthieu est à créditer d’une très bonne performance, souligne Fabien Galthié à l’issue du match. Nous sommes très satisfaits de son rôle ».



Même ton rassurant chez le capitaine Antoine Dupont : « Il a été à l’image de ce qu’il sait faire, confirme le Toulousain. Avec des fulgurances offensives mais aussi un sérieux dans la gestion, le jeu au pied, l’occupation, un sérieux en défense aussi. Il a réalisé un match complet. C’est ce qu’on attendait de lui. Je n’ai aucun doute sur son niveau et sur les performances à venir» .

«Il a beaucoup de pression»