XV de France : En plein cauchemar, Ntamack sort du silence

Blessé contre l'Ecosse le 12 août, Romain Ntamack sera l'un des grands absents de la Coupe du monde qui débute le 8 septembre. L'ouvreur du Stade Toulousain est d'ailleurs sorti du silence au sujet de sa grave blessure et bien qu'il soit évidemment très déçu, il espère pouvoir en tirer du positif.

Ce sera évidemment le grand absent de la liste de Fabien Galthié pour la Coupe du monde. Blessé au genou gauche le 12 août contre l'Écosse, Romain Ntamack a en effet déclaré forfait pour la compétition et va cruellement manquer au XV de France. L'ouvreur du Stade Toulousain est d'ailleurs sorti du silence après sa blessure alors qu'il était présent à Ernest-Wallon dimanche pour assister au match entre son équipe et Montpellier.

«J'avais fait le nécessaire pour y être mais c'est un coup du sort»

« Je vais me faire opérer jeudi. Il me tarde l'opération pour commencer ma Coupe du monde à moi et revenir sur les terrains. C'est pas facile c'est sûr, mais je me dis toujours qu'il y a pire, que ce n'est que du rugby. J'ai la chance d'être assez jeune et je pourrai en jouer d'autres si je m'en donne les moyens. J'avais fait le nécessaire pour y être mais c'est un coup du sort. J'ai été béni il y a quelques semaines au Stade de France et là ça me tombe dessus, c'est comme ça. Il y a toujours plus grave », assure-t-il au micro de Canal+ avant de se prononcer sur son retour.

«Cela va me permettre de revenir le plus frais possible physiquement»