Ntamack blessé, la polémique éclate autour du XV de France

Axel Cornic

La grave blessure de Romain Ntamack, qui a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde, fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. Certains se demandent en effet si cela n’aurait pas pu être évité et Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France, est pointé du doigt pour ses méthodes réputées trop dures.

Grande favorite de son Mondial, la France a vu sa popularité prendre un sacré coup cet été avec la blessure de Romain Ntamack, l’une de ses armes les plus efficaces. Le XV de France reste l’une des équipes à abattre, mais sans son numéro 10 des nations comme l’Irlande ou l’Afrique du Sud semblent avoir pris un certain avantage.

Les explications de Thibault Giroud

Cette blessure a évidemment fait début récemment et Thibault Giroud a dû prendre la parole, afin de faire taire la polémique naissante. « La première chose que je vous ai dit en début juillet, c'est qu'il y aura des blessés. Et ce n'est pas fini, il y aura encore des blessés. Ça fait partie du rugby professionnel » a expliqué le directeur de la performance du XV de France. « Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines sur la préparation. C'est comme tous les quatre ans, quoi que vous fassiez dans la préparation, soit elle est trop dure, pas assez bien ou trop facile (…) On n'a pas changé la préparation parce qu'on a perdu Romain (Ntamack) et que Cyril (Baille) s'est blessé. On est sur la route, on suit notre chemin ».

« Il ne faut pas non plus nous prendre pour des co** ! »