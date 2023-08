Ecarté par Galthié, il veut vite oublier le XV de France

Axel Cornic

Fabien Galthié a dû faire des choix avant la Coupe du monde, avec une liste de 33 joueurs annoncé le 21 aout dernier en direct au JT de TF1. Il y a évidemment eu des déçus et Baptiste Serin en fait partie, puisque derrière Antoine Dupont ce sont Maxime Lucu et Baptiste Couilloud qui ont été choisis.

Ce week-end, on a vu les réservistes du XV de France retrouver les terrains du Top 14 et donc leurs clubs respectifs, après deux longs mois à préparer la Coupe du monde. Et du côté de Toulon on devait être particulièrement content de revoir Baptiste Serin, puisque son retour a été crucial lors de la réception de l’Aviron Bayonnais à Mayol ce samedi (19-14), avec notamment un essai !

« Il voulait jouer pour Toulon, ce week-end »

Après la rencontre, Pierre Mignoni est revenu sur ce retour précieux de Serin. « Pour Baptiste, je n'avais aucun doute sur son apport. Il m’a vite appelé quand il a eu la nouvelle (de sa non-sélection à la coupe du Monde, NDLR). Il voulait jouer pour Toulon, ce week-end » a expliqué le manager du RCT, d’après Rugbyrama . « Il s’attendait certainement à cette décision, il le sentait peut-être. Il est déçu bien évidemment. C’était un beau pari de le voir revenir en équipe de France. Il y a moins d’un an, il était complètement hors de la liste ».

« Il faut se tenir prêt car tout peut arriver lors d’une coupe du Monde »