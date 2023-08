Coupe du monde : Le XV de France en feu, la Nouvelle-Zélande peut s’inquiéter

Thibault Morlain

Le 8 septembre prochain, le XV de France donnera le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby en France. Un choc face à La Nouvelle-Zélande attend les hommes de Fabien Galthié au Stade de France. Forcément, une victoire des Bleus enverrait un message fort au reste des nations qui prétendent à la victoire finale. Et il y a de quoi être optimiste puisque le XV de France a pour habitude de bien commencer ses Mondiaux.

Face à l’Australie, le XV de France va disputer son dernier match de préparation. Place ensuite et enfin à la Coupe du monde pour la bande à Antoine Dupont. Cela fait maintenant de longs mois que les joueurs de Fabien Galthié n’attendent que ça. Ils ont coché la date du 8 septembre, date du 1er match du Mondial pour le XV de France avec cette opposition face à la Nouvelle-Zélande. Face aux All Blacks, il n’y aura qu’un objectif : gagner. Une victoire qui sera importante dans l’optique de décrocher la première place du groupe pour le XV de France.

Le XV de France démarre en trombe

En 2023, le XV de France disputera sa 10ème Coupe du monde. Quels ont alors été les résultats lors des 9 éditions précédentes pour les Bleus lors de leur premier match ? La Nouvelle-Zélande peut s’inquiéter puisque les Bleus ont connu 7 succès pour leur début en Coupe du monde. En 2019, ça avait débuté par une victoire face à l’Argentine (23-21). 4 ans plus tôt, lors de l’édition 2015, c’est l’Italie qui était tombée face au XV de France (32-10). En 2011, les Bleus avaient commencé face au Japon et ils s’étaient alors imposés sur le score de 47 à 21. Lors de l’édition 2003, ce sont les Fidji qui avaient subi la foudre face à la France, s’inclinant alors lourdement 61-18. En 1999, la France avait commencé la Coupe du monde face au Canada et là encore ça s’est soldé par un succès (33-20). Même résultat également en 1995 et en 1991 avec des victoires du XV de France face aux Tonga (38-10) et à la Roumanie (30-3).

1987-2007, les rares exceptions

Toutefois, le XV de France n’a pas tout le temps démarré la Coupe du monde par une victoire. En 1987, pour le premier Mondial de l’histoire, les Bleus avaient fait match nul contre l’Ecosse (20-20). Enfin, en 2007, année où la France accueillait la Coupe du monde, les coéquipiers de Rafaël Ibanez s’étaient alors inclinés sur la pelouse du Stade de France à l’Argentine (12-17).