Ntamack : Le vestiaire du XV de France raconte son cauchemar

Baptiste Berkowicz

Le XV de France a perdu l'un de ses éléments les plus forts. L'ouvreur tricolore Romain Ntamack, qui s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche, manquera bel et bien la Coupe du monde. Une nouvelle qui n'a pas manqué d'émouvoir le groupe de Fabien Galthié. Thomas Ramos a tenu à rendre hommage au joueur toulousain.

Fabien Galthié s'en serait bien passé. Romain Ntamack a dû officiellement déclarer forfait lundi après s'être rompu les ligaments croisés du genou gauche lors du match face à l'Écosse. Un gros coup dur pour le XV de France qui tente néanmoins de relever la tête.

« Que ce soit “Rom”, c'était encore un peu plus douloureux je pense »

Thomas Ramos s'est exprimé auprès de RMC sur la blessure de son coéquipier Romain Ntamack : « Alors peu importe qui ça aurait été, ça aurait été dur pour nous, dur pour l'équipe forcément. Mais voilà, que ce soit “Rom”, c'était encore un peu plus douloureux je pense. Pour les Toulousains notamment qui le côtoient tous les jours : il a réussi à s'imposer quand même depuis quelques années dans cette équipe et il le fait très bien, donc c'est sûr que, quand on connaît le personnage, ça fait ça fait mal. Mal pour lui et mal pour l'équipe aussi ».

« La blessure, ça revient beaucoup dans les discussions »