Le vestiaire du XV de France se lâche sur les All Blacks

Axel Cornic

Les matchs de préparation se sont terminés avec une belle victoire du XV de France face à l’Australie (41-17), dans un stade de France plein à craquer. Mais le plus dur commence, puisque dans une dizaine de jours les hommes de Fabien Galthié ouvriront leur Coupe du monde avec une affiche de gala face à la Nouvelle-Zélande.

Le compte à rebours est lancé, on n’a jamais été aussi proches de la Coupe du monde 2023 ! Ce week-end toutes les nations impliquées dans la compétition ont fait leurs dernières preuves et le moins que l’on puisse dire c’est que le XV de France a terminé sur une bonne note en surclassant l’Australie.

« On est impatients »

Désormais, tous les regards sont tournés vers le 8 septembre et évidemment les All Blacks qui vont venir défier les Bleus au Stade de France pour le match d’ouverture. « On est impatients » a assuré Gabin Villière, au micro de RMC Sport . « Ça fait huit semaines qu’on est dans le dur, qu’on fait beaucoup de physique, qu’on se surpasse les uns pour les autres et on est pressé de démarrer. On a envie de le faire de la meilleure des manières, mais on n'est pas encore arrivé et on va donc continuer de travailler ».

« On sait que pour être prêts ce jour-là, il faut faire les choses dans l’ordre »

Interrogé lui aussi en marge de la victoire sur l’Australie de ce dimanche, Charles Ollivon prévient pourtant ses coéquipiers. « Je pense que tout le monde a ça dans un coin de la tête, mais on sait que pour être prêts ce jour-là, il faut faire les choses dans l’ordre » a souligné le troisième-ligne du XV de France. « Là on rentre chez nous, on va bien se reposer et on aura besoin de bien recharger les batteries parce qu’il faudra être prêts pour cette compétition. C'est très dense, le but c’est d’être prêts pour deux mois de compétition ».

