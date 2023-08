XV de France : Il se lâche sur son duel pour remplacer Ntamack

Axel Cornic

Avec le forfait de Romain Ntamack, Fabien Galthié va devoir trouver son nouveau numéro 10 pour la Coupe du monde, qui débutera le 8 septembre prochain. Matthieu Jalibert sera titulaire pour le dernier match de préparation de ce dimanche face à l’Australie, mais Antoine Hastoy a bien l’intention de jouer sa chance à fond.

C’est le gros débat du moment. Alors que la Coupe du monde ouvrira ses portes dans seulement quelques jours, on ne connait toujours pas le titulaire au poste de demi-d'ouverture pour le XV de France. La blessure de Romain Ntamack a rebattu les cartes et ils sont deux à pouvoir se disputer ce poste.

« Je suis triste pour Romain, mais... »

Antoine Hastoy est l’un des deux candidats et s’il est évidemment touché par la blessure de Ntamack, il sait que sans elle il n’aurait peut-être pas été retenu dans la liste finale de Fabien Galthié. « Je suis triste pour Romain, car je sais les efforts qu’il faut faire pour en arriver là. Mais ça me donne une opportunité, il faut que je la saisisse à fond » a expliqué l’ouvreur du Stade Rochelais, dans les colonnes du Parisien .

« Je ne pense pas que l’un est en avance sur l’autre, mais peut-être que je me trompe »