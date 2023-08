XV de France : Laporte dit tout sur Galthié

Axel Cornic

Bernard Laporte, qui n’est plus président de la Fédération française de rugby depuis ses démissions en janvier dernier, a livré un long entretien au Daily Mail ce mercredi. Il y raconte notamment les dessous de l’arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France en 2019, abords que le rugby tricolore traversait une période délicate.

Dans seulement quelques jours, le XV de France va donner le top départ de sa Coupe du monde, avec un choc très attendu face aux All Blacks. Grands favoris les Bleus vont disputer une compétition attendue et surtout préparée depuis quatre années par Fabien Galthié, qui a succédé à Jacques Brunel au poste de sélectionneur.

Fabien Galthié a toujours visé la Coupe du monde 2023

Dès son arrivée à la tête du XV de France, il a en effet annonce vouloir construire un projet sur quatre ans, avec justement pour but cette Coupe du monde. L’une de ses décisions les plus marquantes est évidemment l’installation d’une ossature d’équipe précise et des jeunes joueurs qu’il a emmené à multiplier les sélections pour se faire de l’expérience au plus haut niveau. Le visage des Bleus a effectivement peu change au fil des saisons, sauf graves blessures.

« Quand j’étais entraîneur, il était mon capitaine »