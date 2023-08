XV de France : L’étrange décision de Fabien Galthié

Axel Cornic

À une dizaine de jours du match d’ouverture de la Coupe du monde, Fabien Galthié a décidé d’accorder un peu de repos à ses joueurs, qui ont retrouvé leurs familles cette semaine. Mais tout le monde ne semble pas vouloir profiter de cette parenthèse, puisque Anthony Jelonch n’a pas coupé avec le travail depuis son retour.

Depuis son arrivée en 2019, Fabien Galthié a souvent apporté des innovations dans sa façon de manager le groupe tricolore et ça s’est encore vu avec cette Coupe du monde. Après le dernier match de préparation contre l’Australie, le sélectionneur du XV de France a en effet laissé cinq jours de pros à ses joueurs pour qu’ils retrouvent leur domicile et leurs proches, avant de totalement se concentrer sur le Mondial.

XV de France : Une fortune pour les Bleus grâce à la Coupe du Monde ? https://t.co/grVNJOgRH6 pic.twitter.com/LtxLpZUKdc — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Cinq jours de repos pour le XV de France

Une nouveauté qui ne semble pas déplaire aux stars du XV de France, comme Gabin Villière. « On va avoir bien sûr un programme à suivre à domicile avec des GPS et des données à atteindre » a confié l’ailier, au micro de RMC Sport . « Ça permettra de travailler dans un cadre un peu plus confortable avant de se fixer sur cet objectif et d'être deux mois focus sur cette Coupe du monde ». Pourtant, tout le monde n’a pas pris cette option...

Jelonch s’entraine avec Toulouse