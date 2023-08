Coupe du monde : Les All Blacks préviennent le XV de France

Axel Cornic

Le compte à rebours est lancé avant le 8 septembre, date du match d’ouverture de la Coupe du monde, qui opposera le XV de France aux All Blacks. Un adversaire de taille, mais qui ne traverse pas la meilleure période en ce moment, surtout après l’humiliation subie à Twickenham face à l’Afrique du Sud (35-7).

Normalement, on devrait trembler rien qu’à entendre leur nom. Mais les All Blacks ne semblent plus faire peur à beaucoup de monde ! La victoire dans le Rugby Championship est un effet l’arbre qui cache la forêt, avec le rugby néo-zélandais qui traverse une énorme crise depuis la pandémie du covid-19 avec comme point culminant une défaite sans appel face à l’Afrique du Sud lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde.

« Certes, ce n'est pas le résultat que nous souhaitions mais je crois toujours au plan »

Le résultat de cette rencontre a fait le tour de la planète rugby, avec les All Blacks qui ont paru totalement désemparés face aux Champions du monde en titre, qu’ils avaient pourtant battu à domicile en juillet dernier (35-20). Pas question toutefois de paniquer pour Ian Foster. « Nous ne paniquons pas à propos de ce résultat. Nous savions que nous allions être mis au défi » a expliqué le sélectionneur des Blacks, dans des propos rapportés par Rugbyrama . « Certes, ce n'est pas le résultat que nous souhaitions mais je crois toujours au plan. Cette rencontre, nous en avions besoin. Nous veillerons à bien l'utiliser dans quinze jours ».

« Nous avions sept joueurs qui n'avaient pas joué depuis quatre semaines »