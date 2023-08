XV de France : Une «correction » est annoncée face aux All Blacks !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a disputé son ultime match de préparation dimanche contre l’Australie, faisant le plein de confiance avant le choc face aux All Blacks en s’imposant largement (41-17). De quoi rassurer Olivier Magne, très confiant avant l’entame de la Coupe du monde, et ce malgré la première opposition contre la Nouvelle-Zélande.

Une victoire pour la confiance. Dimanche au Stade de France, les Bleus se sont largement imposés contre l’Australie (41-17) et peuvent ainsi aborder sereinement le match d’ouverture à la Coupe du monde, face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain. L’ultime test match du XV de France a en tout cas emballé Olivier Magne, confiant à l’approche de la grande échéance.

« Cette équipe a été sérieuse dans un premier temps et s’est lâchée dans un second »

« Ce match est rassurant. La première mi-temps m’a semblé studieuse et appliquée, avec des joueurs concentrés sur le système. Certes, ils ne sont pas sortis du cadre pour se lâcher, mais ça a eu le mérite de les rassurer pour prendre l’avantage au score, même si la mêlée a un peu souffert durant ces quarante premières minutes. En revanche, en seconde période, cette équipe de France, dans le sillage d’Antoine Dupont, a mis le feu aux poudres. (…) Pour résumer, cette équipe a été sérieuse dans un premier temps et s’est lâchée dans un second », a analysé l’ancien international Français, interrogé par le Midi Olympique.

Le vestiaire du XV de France se lâche sur les All Blacks https://t.co/Binp5Ybw9v pic.twitter.com/jA4XDTGe5F — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

« Ça pourrait même tourner à la correction »