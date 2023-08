Catastrophe pour les All Blacks, le XV de France balance

Axel Cornic

Depuis la naissance du rugby les All Blacks ont eu un ascendant psychotique sur leurs adversaires, avec cette réputation d’équipe imbattable qui leur a toujours collé à la peau. A l’orée de la Coupe du monde 2023 cela n’est toutefois plus le cas, puisqu’ils semblent traverser une grosse crise de confiance.

On pensait que le Rugby Championship avait tout arrangé. Extrêmement critiqué depuis désormais deux ans, les All Blacks ont semblait renaitre de leurs cendres en battant largement l’Argentine, l’Australie et surtout l’Afrique du Sud, championne en titre. Mais Sam Cane et ses coéquipiers ont finalement replongé tête la première dans la crise...

L’incroyable humiliation des All Blacks

Pour leur dernier match de préparation, les Néo-Zélandais ont en effet décidé d’affronter l’Afrique du Sud dans une affiche de gala à Twickenham. Une rencontre qui a rapidement tourné à l’humiliation, tant les Springboks ont surclassé des All Blacks méconnaissables. Ce n’est que grâce à l’essai en fin de match du jeune demi-de-mêlée Cameron Roigard qu’ils n’ont pas terminé la rencontre avec un compteur totalement vierge (35-7).

« Ne vous inquiétez pas pour les All Blacks »