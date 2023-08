XV de France - Nouvelle-Zélande : Un choc pour changer l’histoire

Axel Cornic

La France ouvrira sa Coupe du monde avec une affiche de gala, puisque c’est la Nouvelle-Zélande qui se présentera le 8 septembre prochain au Stade de France. Un choc qui a rythmé l’histoire des Mondiaux de rugby depuis la première édition en 1987, avec évidemment un gros avantage pour les All Blacks dans les affrontements avec le XV de France. Mais la donne pourrait bien changer !

La date fatidique approche à grands pas. Après quatre années passées à redorer le blason du rugby tricolore sous la houlette de Fabien Galthié, le XV de France va donner le top départ de sa Coupe du monde le 8 septembre, avec l’espoir de décrocher le premier titre de son histoire. Et ça va commencer très fort, puisqu’un vieil ennemi attend les Bleus , avec les All Blacks.

Première Coupe du monde et première finale

La France et la Nouvelle-Zélande se sont maintes fois croisés dans l’histoire de la Coupe du monde, puisque tout a commencé par la première édition, en 1987. Et c’était directement un match grandiose, puisque les deux équipes se sont disputées la première finale de l’histoire ! Menés par Daniel Dubroca, Éric Champ, Pierre Berbizier ou encore Philippe Sella, les Français ont toutefois chuté sur la pelouse du Eden Park (29-9), la première ligne d’une longue liste de défaites.

Une histoire de défaites...

Seize ans plus tard en effet le tarif a été encore plus lourd avec la petite finale de la Coupe du monde 2003 (40-13) et l’histoire s’est répétées par deux fois lors de l’édition 2011 avec une défaite en phase de poules (37-17) et une nouvelle finale perdue (8-7), toujours à l’Eden Park d’Auckland. Mais la plus grosse tâche reste tout de même le quart de finale de 2015, lorsque les coéquipiers de Dan Carter ont littéralement martyrisé des Français amorphes avec notamment une seconde mi-temps sans le moindre point marqué (62-13).

Et de victoires magnifiques

Mais si les défaites émaillent les rencontres entre la France et la Nouvelle-Zélande, il y a également eu des victoires... et quelles victoires ! La première lors de la Coupe du monde 1999, dans une demi-finale qui est restée dans l’histoire comme la plus belle rencontre d’un XV de France (43-31), avec notamment des essais grandioses de Christophe Dominici et Philippe Bernat-Salles. Un chef-d'œuvre auquel les hommes de Bernard Laporte ont répondu en 2007, avec une autre rencontre phare du rugby français (20-18) et une opposition au Haka désormais devenue légende.

Coupe du monde 2023, un tournant ?

Il pourrait bien y en avoir une troisième le 8 septembre prochain, car si les All Blacks sont toujours énormément craints, il ne se présentent pas vraiment bien à cette Coupe du monde. La victoire et les prestations convaincantes vues lors du Rugby Championship les avaient fait revenir dans les favoris, mais tout a changé ce vendredi, avec une déroute qui a fait l’effet d’un petit tremblement de terre. Face aux Champions du monde en titre sud-africain, les Néo-Zélandais ont été humiliés (35-7) et ont vu une série de 11 victoires consécutives partir en morceau... à moins de quinze jours d’affronter la France.