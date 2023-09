XV de France : Surprise, Dupont remplace Zidane avant la Coupe du Monde

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, Antoine Dupont va mener le XV de France dans sa Coupe du monde, avec l’espoir de décrocher le premier titre de l’histoire du rugby tricolore. Une énorme charge sur les épaules de celui qui semble personnifier ce sport auprès du grand public et dont la popularité a explosé ces dernières années... titillant même les plus grands !

Le XV de France a rendez-vous avec l’histoire cet automne. Le 8 septembre prochain se déroulera le premier match d’une Coupe du monde très attendue par tout le rugby français, qui après des années compliquées a retrouvé les sommets grâce notamment à Fabien Galthié et son staff.

Dupont, la nouvelle star

La figure de proue de ce XV de France n’est autre que son capitaine, Antoine Dupont. Le demi-de-mêlée est considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs de la planète avec l’Irlandais Josh van der Flier et sa renommée a largement dépassé les frontières du sport, faisant désormais de lui une véritable personnalité du paysage français. D’ailleurs comme un symbole, en mai dernier il a pu inaugurer sa statue au musée Grévin, rejoignant ainsi des sportifs comme Kylian Mbappé et Teddy Riner.

« D’abord la jambe gauche, toujours »