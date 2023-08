XV de France : Avant la Coupe du monde, Laporte interpelle Dupont

La rédaction

Antoine Dupont s’apprête à vivre l’un des moments les plus importants de sa carrière avec cette Coupe du monde, qu’il abordera en tant que capitaine du pays hôte mais également de l’un des favoris de la compétition. Nombreux sont persuadés qu’il peut être celui qui offrira enfin au XV de France le premier titre de son histoire.

En quatre ans, il a totalement changé de statut. Jeune demi-de-mêlée très talentueux lorsqu’il a été appelé par Jacques Brunel en 2019, Antoine Dupont aborde cette Coupe du monde avec en tant que capitaine du XV de France, mais également avec l’étiquette de meilleur joueur au monde avec l’Irlandais Josh van der Flier.

Dupont fait peur à tout le monde

Il est donc attendu au tournant depuis quelques temps et certaines équipes semblent avoir carrément mis en place des plans anti-Dupont pour pouvoir le canaliser. C’était le cas de l'Irlande, avec le Leinster qui a eu l’occasion de le croiser en demi-finale de Champions Cup. « Dupont est un vrai talisman pour la France et le Stade toulousain » avait expliqué le pilier Andrew Porter. « Un plan doit être mis en place par rapport à lui et il le sera pour essayer de mettre un grain de sable dans la machine ». Ce plan avait bien marché, puisque le Leinster avait surclassé Toulouse (41-22).

« Jonny est peut-être plus solitaire et Antoine est plus sociable »