Le XV de France est averti, les All Blacks «seront prêts»

Chaque jour qui passe, nous rapproche du match d’ouverture de la Coupe du monde du 8 septembre prochain, qui opposera la France à la Nouvelle-Zélande. Une affiche de gala qui pourrait permettre aux hommes de Fabien Galthié de lancer leur compétition face à des All Blacks pas vraiment au mieux, même si certains préfèrent se méfier.

La Coupe du monde a quelque part déjà démarré, avec l’arrivées des différentes nations en France. Le XV de France par exemple s’est installé dans un hôtel de la proche banlieue parisienne à Rueil-Malmaison, qui sera le quartier général pour les deux prochains mois. Et pas le temps de poser les valises que les entrainements ont déjà repris, puisqu’il ne manque que cinq jours avant le premier match de ce Mondial.

« Ils sont habitués à ces rencontres »

Et quel match, puisque la France sera opposée aux All Blacks, triples Champions du monde, qui restent un sacré client en dépit des récentes résultats compliqués. « Je n’ai aucun doute là-dessus, les Blacks seront prêts » a expliqué Florian Grill, président de la FFR, lors d’un court entretien accordé au JDD . « Ils sont habitués à ces rencontres. Il ne faut pas se tromper. Il y a eu des matchs de warm up, de préparation. Certains ont été formidables pour nous, moins pour eux, mais cela reste des matchs de préparation. Maintenant, c’est la grande compétition ».

« Les All Blacks sont alignés sur leur histoire »