XV de France : Nouveau coup dur pour Galthié avant les All Blacks

Il ne reste plus que neuf jours avant le match d’ouverture de la Coupe du monde, qui opposera le XV de France aux All Blacks. Et les bonnes nouvelles ne s’enchainent pas vraiment pour Fabien Galthié, puisqu’après Cyril Baille un autre cadre semble être obligé à déclarer forfait pour ce premier match du Mondial.

La grosse crainte des préparations à la Coupe du monde sont les blessures et le XV de France en a fait l’expérience avec Romain Ntamack. Gravement blessé au genou, l’ouvreur a en effet dû faire une croix sur la compétition mondiale et devrait vraisemblablement être remplacé par Matthieu Jalibert. Pour Cyril Baille le verdict a été plus clément, puisqu’il ne devrait rater que les deux premiers matchs de la phase de poules.

XV de France : Les All Blacks veulent leur revanche, il tire la sonnette d’alarme https://t.co/qRuziKTKzY pic.twitter.com/eab1HU3tBV — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Jonathan Danty forfait face aux Blacks ?

En plus du pilier toulousain, Fabien Galthié pourrait bien être contraint de se priver d’un autre cadre ! D’après les informations de L’Equipe , Jonathan Danty se serait plaint après la victoire sur l’Australie (41-17) et serait touché aux ischios-jambiers. Il devrait donc rater le match d’ouverture du 8 septembre prochain face à la Nouvelle-Zélande, laissant donc un trou béant au centre de la ligne de trois-quarts. A noter que si ces informations ont été confirmées par RMC Sport ou encore le Midi Olympique , le forfait n’a pas encore été entériné par le staff du XV de France.

Moefana ou Vincent pour le remplacer

Désormais, il va faudra trouver un remplaçant au centre du Stade Rochelais, qui fait habituellement partie des titulaires indiscutables de Fabien Galthié. Le choix naturel serait Yoram Moefana, qui l’avait déjà remplacé lors des trois premières rencontres du dernier Tournoi des 6 Nations, lorsque Danty avait été touché au genou. Mais le sélectionneur du XV de France pourrait également se porter sur Arthur Vincent, qui a toujours eu une énorme cote en sélection.