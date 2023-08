XV de France : Ntamack veut imiter une légende pour sa blessure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France devra faire sans Romain Ntamack pour sa Coupe du monde, démarrant le 8 septembre prochain par un choc entre l’équipe dirigée par Fabien Galthié et la Nouvelle-Zélande. L’international français se montre revanchard, et ne cache pas son rêve de suivre les traces d’un certain Dan Carter.

Romain Ntamack doit faire le deuil de la Coupe du monde 2023. Alors qu’il faisait partie des joueurs du XV de France les plus attendus pour la compétition, avec Antoine Dupont, l’ouvreur toulousain a vu son rêve tourner au cauchemar après sa rupture des ligaments croisés de son genou gauche. « C'est le moment le plus dur de ma carrière , a reconnu Ntamack dans L’Equipe. Mais ça doit me servir et me rendre plus fort pour la suite. Je ne veux pas subir cette blessure. C'est une pause dont je vais tirer beaucoup de bénéfices. » Et l’international tricolore pense déjà à la suite.



XV de France : L’aveu de Romain Ntamack après sa blessure https://t.co/95uzeDggqu pic.twitter.com/n8ATXcrTJ8 — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

« Ça va me servir »

Interrogé sur une trajectoire à la Dan Carter, blessé à la Coupe du monde 2011 avant de revenir et remporter l’édition 2015, Romain Ntamack n’a pas caché son objectif : « Oui, je signe tout de suite. Ça peut être une source d'inspiration. J'ai échangé quelques messages avec Dan après ma blessure. Il m'a expliqué qu'il s'était servi de cette déception, cette frustration pour revenir plus fort et être le meilleur possible quatre ans plus tard. Ça va me servir. »

« La Coupe du monde 2027 ? Je ne souhaite pas me projeter trop loin »