Ntamack a déjà hâte que la Coupe du monde se termine

Axel Cornic

Forfait pour la Coupe du monde à cause d’une grave blessure au genou, Romain Ntamack va vivre des semaines assez compliquées. S’il sera à 100% derrière ses coéquipiers qu’il voit aller le plus loin possible, l’ouvreur a avoué qu’il aura un petit pincement au cœur en les voyant disputer une compétition tant attendue... sans lui.

Le 8 septembre, il aurait normalement dû porter le numéro 10 et affronter les All Blacks en ouverture de la Coupe du monde en France. Mais Romain Ntamack ne sera pas là, stoppé en pleine préparation par une rupture des ligaments croisés du genou gauche, qui l’a contraint à déclarer forfait.

« Il me tarde que ça commence, que les matchs se jouent et que la Coupe du monde se termine aussi »

A une dizaine de jours du début de ce Mondial, l’ouvreur du XV de France s’est confié à L’Equipe , avouant que ça ne va pas être facile pour lui de suivre la compétition. « Oui ça va être sûr, je le sais. Je m’y prépare. Il me tarde que ça commence, que les matchs se jouent et que la Coupe du monde se termine aussi, parce que je vais en entendre parler pendant longtemps » a expliqué Romain Ntamack. « Dès que je vais aller voir un match quelque part on va me dire “ah c’est dommage tu n’y es pas”. Tout ça va être un peu compliqué pour moi. Il me tarde vraiment que ça se termine et que la France gagnera ».

« Je vais essayer d’aller les voir sur un match ou deux peut-être, mais... »