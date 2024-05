OM : Grosse polémique raciste pendant le choc !

Alexis Brunet

Jeudi soir, l'OM a obtenu un bon match nul face à l'Atalanta Bergame, en demi-finale aller de Ligue Europa. Malheureusement, la rencontre a été émaillée par une nouvelle polémique. En effet, des cris de singes et des saluts nazis auraient été aperçus dans les travées du Vélodrome. Un supporter italien a d'ailleurs été interpellé et placé en garde à vue.

Comme en 2018, l'OM a l'occasion de disputer une finale de Ligue Europa. Pour y arriver, le club phocéen doit venir à bout de l'Atalanta Bergame. Le match aller entre les deux équipes a eu lieu ce jeudi et Marseille garde toutes ses chances de qualification. En effet, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang ont réussi à signer un match nul 1-1, et ils devront donc réaliser une grande performance lors du match retour, en Italie.

Des cris de singes et des saluts nazis ont été aperçus pendant le match

Alors que l'OM a donc réalisé une belle performance face à l'Atalanta Bergame, la fête a quelque peu été gâchée par une nouvelle polémique. En effet, des cris de singes et des saluts nazis ont été aperçus en tribunes. Ce vendredi, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs indiqué qu'un supporter du club italien avait été interpellé et placé en garde à vue. Il sera présenté à la justice prochainement. Cela n'est malheureusement pas la première fois que de tels faits sont commis. Lors du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, certains fans du Barça avaient également été filmés en train de faire des saluts nazis et des cris de singe.

❌ L’auteur a été interpellé, placé en garde à vue et sera présenté à la justice. https://t.co/fQpFUjlzJ0 — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) May 3, 2024

«Le racisme n’a pas sa place dans un stade ni à l’extérieur»