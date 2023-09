XV de France : Le clan Laporte se fait tacler par la FFR

Axel Cornic

Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, s’est largement confié au sujet de la Coupe du monde qui débute dans seulement quelques jours. Il a notamment parlé des primes pour les joueurs du XV de France en cas de victoire finale, glissant au passage à un tacle à la précédente équipe dirigeante, menée par Bernard Laporte.

L’actualité du XV de France ne tourne pas forcément autour du rugby, à quelques jours d’une Coupe du monde. La polémique autour de Bastien Chalureau y est pour beaucoup, mais un nouveau sujet pourrait bien se retrouver au centre des débats…

« Simon avait topé dans la main des joueurs, mais si les choses avaient perduré, on aurait explosé le budget de l'ordre de 3M€ »

Lors d’un long entretien accordé à L’Équipe , Florian Grill a en effet révélé que la précédente équipe dirigeante de la FFR menée par Bernard Laporte avait promis des primes exagérées au XV de France. « Elles n'avaient pas été budgétées. Serge Simon (ancien vice-président de la FFR) avait topé dans la main des joueurs, mais si les choses avaient perduré, on aurait explosé le budget de l'ordre de 3M€ » a expliqué l’actuel président de la FFR. « Quand je dîne avec Fabien Galthié la première fois, je lui demande s'il était invité dans ces réunions au sujet des primes. Réponse : non. Raphaël Ibañez non plus. Simon passait en direct avec les joueurs ».

« On leur a dit que les comptes de la Fédé étaient affreux »