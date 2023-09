XV de France : En plein scandale, il craque et se lâche avant le Mondial

Hugo Chirossel

Alors que le XV de France fera son entrée lors de la Coupe du monde vendredi prochain face aux All Blacks, l’équipe dirigée par Fabien Galthié est au cœur d’une polémique depuis quelques jours. Appelé pour remplacer Paul Willemse, Bastien Chalureau a été condamné en 2020 pour des violences à caractère raciste. Celui qui a fait appel de ce verdict s’est présenté face à la presse ce lundi afin de se défendre.

« Ce que je peux vous dire, je ne suis pas raciste. Je le nie depuis le premier jour. J'ai réfuté ces accusations. Je ne suis pas raciste, c'est tout . » Après avoir reçu le soutien de Fabien Galthié et Antoine Dupont, Bastien Chalureau a pris sa propre défense. Appelé avec le XV de France pour pallier le forfait de Paul Willemse, le deuxième ligne de Montpellier est dans la tourmente, lui qui a été condamné en 2020 pour des faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime. Celui-ci avait fait appel de ce verdict.

« Ce n'est pas un feu de plus qui va nous séparer »

Depuis, sa présence avec le XV de France fait polémique, à seulement quatre jours du début de la Coupe du monde. Bastien Chalureau a donc tenu à se présenter en conférence de presse ce lundi afin de clarifier la situation. « Il y a une polémique autour de mon nom. Après ça n'affecte personne au sein du groupe. Un groupe est créé depuis quatre ans et le début du mandat de Fabien (Galthié) qui rajoute des joueurs au fur et à mesure. On se connaît depuis très longtemps. On est passé par le pôle France ensemble, des équipes de France ensemble. Ce n'est pas un feu de plus qui va nous séparer », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Je suis pas un raciste, je suis un fédérateur »