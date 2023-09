Avant la Coupe du monde, Macron met la pression sur le XV de France

Axel Cornic

Ce lundi, Emmanuel Macron a rencontré le XV de France dans son nouveau quartier général de Rueil-Malmaison. L’occasion pour le président de la République française de discuter avec les joueurs et de les motiver à seulement quelques jours du match d’ouverture de la Coupe du monde, qui les opposera à la Nouvelle-Zélande.

La pression monte avant le 8 septembre, date du début de la Coupe du monde et surtout d’une affiche de gala en ouverture avec le XV de France qui accueillera les All Blacks. Les hommes de Fabien Galthié se sont installé à Rueil-Malmaison et se préparent pour ce choc, profitant de la ferveur populaire qui se fait de plus en plus forte au fur et à mesure qu’approche la compétition.

Le XV de France est abonné aux polémiques https://t.co/qpw0Ua7CGD pic.twitter.com/7E2385rMsd — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« Il y a 67 millions de français derrière vous »

Un invité de marque s’est présenté ce lundi, puisque Emmanuel Macron a rendu visite au XV de France, tenant un discours devant l’ensemble des joueurs. « C'est une chance inouïe pour une génération de jouer un Mondial à domicile, un privilège mais aussi des devoirs. Il y a 67 millions de français derrière vous. Vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde. Il n'y a pas de doute à avoir » a déclaré le président de la République, d’après des propos rapportés par RMC Sport .

« Je suis sûr d'une chose: vous êtes la plus grande équipe »