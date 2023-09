XV de France : Michalak, Chabal… Dupont met la pression sur les All Blacks

Axel Cornic

A seulement quelques jours du début de la Coupe du monde, qui s’étalera du 8 septembre au 28 octobre prochains, Antoine Dupont a abordé le choc qui attend le XV de France face à la Nouvelle-Zélande. Les triples champions du monde ne se présentent pas dans leur meilleure forme, mais le capitaine des Bleus sait que ça va être compliqué, comme à chaque choc mondial avec la France.

L’affiche du match d’ouverture de la Coupe du monde est en général ce qui se fait de mieux sur la planète rugby. Mais la Nouvelle-Zélande a un peu perdu de son éclat en dépit d’une victoire lors du Rugby Championship et la plupart des observateurs ne donnent pas cher de la peau de Sam Cane et ses coéquipiers, à cinq jours de ce choc.

« Le premier match contre la Nouvelle-Zélande va être hyper important, mais il ne sera pas non plus décisif »

Au micro de France Inter , Antoine Dupont a toutefois mis en garde contre tout relâchement face aux All Blacks. « Comme toujours dans le sport, on ne peut pas prédire ce qui va se passer » a expliqué le capitaine du XV de France. « Le premier match contre la Nouvelle-Zélande va être hyper important, mais il ne sera pas non plus décisif. J'ose espérer qu'on sortira des poules ! ».

« Je me souviens du quart de finale fantastique face à la Nouvelle-Zélande... »