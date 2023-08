Le XV de France grand favori, il annonce la couleur avant la Coupe du monde

Axel Cornic

Après quatre années de travail, le XV de France de Fabien Galthié arrive enfin à sa Coupe du monde, avec un match d’ouverture très attendu face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain. Une première étape vers un voyage qui pourrait emmener Charles Ollivon et ses coéquipiers vers le premier titre mondial de l’histoire du rugby tricolore.

Lors de sa prise de pouvoir en 2019, Fabien Galthié avait désigné un capitaine censé mener son XV de France jusqu’à la Coupe du monde 2023. C’est ainsi Charles Ollivon qui avait été choisi, mais les blessures ne l’ont pas épargné et s’il sera bien là, le troisième-ligne va plutôt pousser derrière le nouveau leader tricolore Antoine Dupont.

« Une Coupe du monde, c’est différent du reste »

Quel que soit son statut, Ollivon fait partie des grands atouts de ce XV de France, qu’il avait déjà pu côtoyer en mode Mondial lors de la précédente édition au Japon. « Cette compétition-là aura marqué ma carrière. Et donc je suis encore plus excité de pouvoir la jouer en France maintenant ! Une Coupe du monde, c’est différent du reste » a annoncé le joueur du RCT, dans un entretien accordé au Parisien .

« On n’est pas les seuls, le monde entier veut ce titre-là ! »