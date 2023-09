Scandale pour le XV de France, Galthié sort du silence

Axel Cornic

A quelques jours du début de la Coupe du monde, le XV de France fait face à une grosse polémique avec Bastien Chalureau. Appelé pour pallier le forfait de Paul Willemse, le deuxième-ligne de Montpellier doit faire face à la justice depuis 2020 à cause d’une affaire de faits de violence « commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime » et plusieurs personnalité se sont insurgées contre sa sélection tout récemment.

Décidément, la préparation du XV de France n’est pas un long fleuve tranquille. Après les forfaits de deux joueurs majeurs comme Romain Ntamack et Paul Willemse, les Bleus doivent faire face à une polémique grandissante concernant la sélection de Bastien Chalureau, qui a fini dans le collimateur de quelques députés français.

Après Ntamack, nouvelle tuile pour le XV de France https://t.co/Jtcps7PnDN pic.twitter.com/941vwe2xZL — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« On ne peut pas accepter aujourd’hui d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes »

Certains à La France Insoumise contestent en effet sa sélection, rappelant que le deuxième-ligne de 31 ans est impliqué dans une affaire de bagarre remontant à 2020 avec des supposés propos racistes. « Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos. Il a été condamné à de la prison avec sursis » a expliqué récemment le député LFi Thomas Portes, au micro de RMC Sport . « Dans les motifs de la condamnation, il est dit que ces violences ont été commises en raison de l’ethnie ou de la race. On ne peut pas accepter aujourd’hui d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes ».

« Bastien nous a informés de cette affaire, il nie fermement et formellement les faits »