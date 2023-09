XV de France : Retour surprise avant les All Blacks ?

Axel Cornic

Les blessures n’ont pas épargné le XV de France avant la Coupe du monde, avec notamment les forfaits de Romain Ntamack et de Paul Willemse. Il y a également une crainte autour de Jonathan Danty à quelques jours du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande, mais le trois-quart centre du Stade Rochelais pourrait finalement être bien présent.

Grand favori pour le Mondial il y a encore quelque mois, le XV de France a vu sa cote prendre un petit coup après le forfait de Romain Ntamack, qui formait la meilleure charnière de la planète avec Antoine Dupont. Celui de Paul Willemse n’a évidemment rien arrangé et si les hommes de Fabien Galthié sont toujours craint, un certain pessimisme a grandit récemment.

« Jonathan a suivi un protocole que nous avons travaillé la semaine dernière avec son club de La Rochelle, et il s'est entraîné normalement »

Un pessimisme alimenté par les blessures de Cyril Baille ainsi que de Jonathan Danty, deux autre joueurs très importants du XV de France. Mais si pour le pilier il ne semble pas être question d’un retour avant le deuxième ou troisième match de poule, la situation semble avoir évolué pour le trois-quart centre, touché aux ischios-jambiers. « Jonathan a suivi un protocole que nous avons travaillé la semaine dernière avec son club de La Rochelle, et il s'est entraîné normalement » a confié Laurent Labit, lors du point presse de ce lundi. « On prendra une décision à l'issue de l'entraînement de demain (mardi) pour savoir s'il est dans les objectifs attendus pour qu'il puisse, et c'est le cas aujourd'hui, postuler pour le match de vendredi ».

