Scandale au XV de France, le staff de Galthié avait tout prévu

La récente conférence de presse de Bastien Chalureau fait énormément parler à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde. Accusé depuis 2020 d’agression à caractère raciste, le deuxième-ligne du XV de France s’est présenté face à la presse ce lundi pour donner sa version des choses, avec le staff de Fabien Galthié qui semble avoir tout préparé pour définitivement éteindre toute polémique.

Depuis que des élus de la République ainsi que plusieurs personalités ont soulevé la question, le XV de France subit de plein fouet la polémique Chalureau. Pas vraiment la meilleure façon de préparer une Coupe du monde qui débutera dans seulement quelques jours, avec le choc face à la Nouvelle-Zélande.

« La procédure est ancienne et connue par de beaucoup de personnes »

Pour calmer les débats, il a été décidé de présenter Bastien Chalureau face à la presse ce lundi, pour qu’il puisse dire ses vérités. « On a discuté avec le staff de l'équipe de France qui le savait depuis le début. La procédure est ancienne et connue par de beaucoup de personnes » a déclaré le joueur du XV de France. « J'ai voulu m'exprimer devant vous pour m'adresser à tous mes coéquipiers, à ma famille (...) Je suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés, c'est ce qui fait la beauté du sport avec des caractères différents, des physiques différents ».

« On accompagne tous nos joueurs, donc on a discuté avec lui »