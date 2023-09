Coupe du monde de rugby : C’est la crise chez les All Blacks !

Arnaud De Kanel

A un peu plus de 24 heures d'affronter le XV de France pour lancer officiellement la Coupe du monde de rugby, la Nouvelle-Zélande fait face à une grosse crise institutionnelle au sein de sa fédération. Un rapport publiée la semaine passée la juge «inapte à remplir les objectifs».

Ça ne va pas fort chez les All Blacks depuis quelques mois. La Nouvelle-Zélande reste sur des résultats en dents de scie et c'est la fédération néo-zélandaise de rugby (NZR) qui est pointée du doigt. Une commission indépendante, commandée en décembre dernier par la fédération elle-même, a publié un rapport édifiant la semaine passée qui plonge le rugby néo-zélandais dans la crise à l'approche du choc face au XV de France.

Le conseil d'administration «pas suffisamment qualifié pour assurer la direction»

La réponse des 8 mois de travaux de la commission indépendante est tombée le 31 août dernier. Dans le rapport publié, David Pilkington, le rapporteur en chef, introduit : « La Fédération néo-zélandaise de l'ère professionnelle est une entreprise vaste et complexe. La structure dans laquelle elle s'inscrit n'a pas été conçue pour une entreprise de cette taille et de cette complexité. » La suite est bien plus inquiétante puisque David Pilkington indique que le conseil d'administration de la fédération néo-zélandaise de rugby est « dans l'ensemble (et selon les 191 personnes interrogées pour le rapport), pas suffisamment qualifié pour assurer la direction dont le sport a besoin. » Le rapport propose une refonte de ce conseil d'administration.

«Garantir la nomination d'un conseil d'administration compétent et performant»