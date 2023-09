XV de France : Les joueurs de Galthié dominent déjà le Monde

Axel Cornic

Ce vendredi, le XV de France va lancer la Coupe du monde avec un match d’ouverture très attendu face aux All Blacks. Considérée comme l’une des meilleures équipes de la planète depuis quatre ans, la France pourrait aller cherche le premier titre mondial de son histoire après avoir échoué à trois reprises en finale. Mais les joueurs de Fabien Galthié semblent déjà avoir gagné...

C’est le rendez-vous le plus attendu du moment ! Après des semaines de préparation, les meilleures nations au Monde vont croiser le fer du 8 septembre au 28 octobre prochain pour se disputer le trophée Webb Ellis. La France est annoncée comme favorite pour cette Coupe du monde, mais devra notamment faire face à l’Irlande, l’Afrique du Sud ou encore la Nouvelle-Zélande.

Dupont, numéro 1 incontesté

Pour arriver jusqu’au bout, le XV de France pourra notamment compter sur ses stars, qui sont souvent considérées parmi les meilleurs au monde. Avant le début de la Coupe du monde, The Telegraph a dressé la liste des 100 meilleurs joueurs qui la disputeront à partir du 8 septembre et on retrouve quatre Français dans le Top 10 ! Evidemment, c’est Antoine Dupont qui occupe la première place de ce classement, avec le Sud-africain Eben Etzebeth puis le Néo-Zélandais Ardie Savea sur le podium.

Quatre Français dans le Top 10

A la quatrième place, on retrouve un Grégory Alldritt qui en quelques saisons est devenu l’un des meilleurs numéro 8 au monde et impressionne, avec le XV de France comme avec son club du Stade Rochelais. Il faut ensuite aller jusqu’à la huitième place pour retrouver un autre tricolore avec Jonathan Danty, qui ne sera toutefois pas du match de ce vendredi face aux All Blacks, puisqu’il est actuellement touché aux ischios-jambiers. Le trois-quart centre est suivi par Damian Penaud, qui pointe à la neuvième place et qui sera lui bien titulaire au Stade de France pour ce match d’ouverture.