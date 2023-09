Coupe du monde de Rugby : Une star du XV de France peut rentrer dans l’histoire

Axel Cornic

Ce vendredi, le XV de France va démarrer sa Coupe du monde en accueillant la Nouvelle-Zélande dans son antre du Stade de France. Le premier match d’une compétition qui pourrait bien voir Damien Penaud, l’une des grandes stars de cette équipe de France, inscrire son nom dans l’histoire du rugby tricolore, mais également mondial.

La dernière fois qu’on a vu le XV de France à l’œuvre, Damian Penaud a crevé l’écran avec deux essais marqués (41-17). Une sorte d’avant-gout à cette Coupe du monde qui va débuter dans seulement quelques heures, avec l’ailier français qui pourrait bien en être l’une des grandes stars.

Penaud pourrait battre le record de Blanco

Si on ne jure que par Antoine Dupont, le néo-joueur de l’Union Bordeaux-Bègles n’a rien à lui envier. A 26 ans, il pourrait déjà dépasser certaines légendes du rugby français, puisqu’il pointe à la 4e place des meilleurs marqueurs du XV de France, avec ses 31 essais. Il est donc à une seule longueur de Philippe Saint-André (32), à trois de Vincent Clerc, mais surtout à sept essais du record du meilleur marqueur de l’histoire tricolore qui n’est autre que Serge Blanco (38).

Et celui de Jonah Lomu ?

L’ancien Clermontois pourrait également établir un nouveau record, cette fois dans une Coupe du monde. Le primat est actuellement codétenu par la légende Jonah Lomu et par l’ailier sud-africain Bryan Habana et du Néo-Zélandais Julian Savea, qui ont tous les atteint la barre des 8 essais en une seule édition. En cumulé, Habana et Lomu caracolent en tête avec 15 essais, avec le premier Français qui est Vincent Clerc, à 11 essais. Penaud aura toutefois des gros adversaires e, face de lui, avec notamment les Sud-africains Cheslin Kolbe et Kurt-Lee Arendse ou encore l’Ecossais Duhan van der Merwe.