Une surprise face aux All Blacks ? Le XV de France vend la mèche

Pierrick Levallet

Le XV de France lance le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby ce vendredi soir face à la Nouvelle-Zélande. Comme à leur habitude, les All Blacks devraient débuter la rencontre avec leur mythique haka. Mais les Bleus n'auraient pas vraiment prévu grand-chose pour répondre au Ka mate néo-zélandais, contrairement à certaines années.

La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi soir. Le XV de France lance le coup d’envoi du Mondial en affrontant la Nouvelle-Zélande. Ce n’est pas la première fois que les Bleus affrontent les All Blacks lors de cette compétition, bien au contraire. Le bilan tourne d’ailleurs plutôt en faveur de la sélection néo-zélandaise. Les hommes de Fabien Galthié entendent donc faire le maximum pour éviter de reproduire le fiasco du match d’ouverture en 2007.

Une réponse du XV de France au Ka mate ?

De leur côté, les All Blacks vont très certainement débuter la rencontre avec leur traditionnel haka, le mythique Ka mate . Ce chant vise surtout à intimider les adversaires, et cela leur a plutôt bien réussi. Le XV de France n’a d’ailleurs pas manqué de leur répondre quelques fois, notamment en formant le V de la victoire avant la finale de 2011 ou en allant directement les affronter du regard comme en 2007. Mais cette année, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas vraiment prévu grand-chose pour répondre à la Nouvelle-Zélande.

«Il n’y a rien de particulier ou de travaillé»