Quiz sur l’histoire entre le XV de France et les All Blacks

Florian Barré

L'excitation monte à quelques heures du grand moment. Revenue sur le devant de la scène depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, en 2020, l'équipe de France de rugby rêve de remporter le premier titre mondial de son histoire. Pour créer l'exploit et rentrer dans le cercle très fermé des vainqueurs du trophée Webb-Ellis, quoi de mieux qu'une Coupe du monde à domicile, avec un public acquis à sa cause ainsi qu’un match d’ouverture contre les légendaires All Blacks ? Pour fêter le début de la compétition, le 10sport vous propose de tester vos connaissances sur cet affrontement mythique entre la France et la Nouvelle-Zélande.

Le XV de France va débuter son Mondial par un match de gala contre la Nouvelle-Zélande. Triple champions du monde, les mythiques All Blacks arrivent revanchards, eux qui ont été éliminés dès la demi-finale de la dernière édition et qui restent sur des prestations en dent de scie ces derniers mois (ce qui leur a valu de descendre à la troisième place du classement World Rugby). Capables de battre n'importe quelle équipe dans un grand jour et toujours guidés par des joueurs exceptionnels - à l'instar des frères Barrett ou de l'attelage Whitelock-Retallick en deuxième ligne -, ils demeurent l'une des principales menaces.



L’autre piège dans le groupe des Bleus