Comment les Bleus peuvent battre les Blacks ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce vendredi, le XV de France va plonger de plein pied dans la Coupe du monde en défiant une équipe All Black déjà trois fois championne du monde, et jusqu’à présent invaincue en phase de poules. Mais les Bleus ont toutes les armes pour faire chuter les Néo-zélandais.

Pour l’équipe de France de rugby, quelle que soit la génération, affronter la Nouvelle-Zélande, cela reste un moment particulier… D’abord parce que le pays au long nuage blanc cultive le mythe de son équipe All Black et de son Haka, dont les Français sont totalement admiratifs. Mais aussi parce que dans l’histoire de ce sport, la Nouvelle-Zélande a toujours été une nation dominatrice, génitrice de talents hors-normes, et conceptrice d’un jeu aussi spectaculaire qu’efficace. Les Kiwis maîtrisent tous les domaines du rugby et s’adaptent à toutes les situations. Leur force principale, c’est la qualité technique individuelle, pour chaque joueur, et quelque soit le poste. Les avants sont « techniques et mobiles » souligne le troisième-ligne François Cros. Et les trois-quarts « font des différences » . À ce titre, la présence sur les ailes de Will Jordan et Mark Telea reste un danger pour les Bleus.

La clé du jeu au pied

Stratégiquement, les All Black vont user du jeu au pied pour déstabiliser la défense française et mettre la pression à la tombée du ballon. Principalement en tapant de grandes chandelles derrière le premier rideau défensif français, et si possible dans le couloir des quinze mètres. « Le pied, c’est une arme au niveau international. Et ce sera une arme décisive dans ce match, explique Matthieu Jalibert. Ce sera stratégique. Il ne faut pas leur donner de ballon facile car ils sont très fort sur les contre-attaques et possèdent beaucoup d’individualités capables de faire la différence » . L’ailier Gabin Villière s’attend déjà à ce bombardement massif dans sa zone. « Je m’y attends. Ça fait partie de leur jeu d’envoyer des chandelles décroisées un peu partout sur le terrain, annonce l’ailier toulonnais. Il faudra qu’on soit vigilant dans nos placements et notre repli pour pouvoir défendre ces zones où il y aura une lutte aérienne. Ce sont des choses qu’on a bossées cette semaine, même moi individuellement » . Face à l’Australie, les Bleus avaient montré de la fébrilité dans la lutte aérienne. Laissant beaucoup trop de munitions aux Wallabies . Sûr que le staff néo-zélandais a repéré cette fragilité.

Attention à la défense !

Autre caractéristique du jeu des All Black, c’est l’utilisation maline du ballon en phase offensive. À la baguette, Aaron Smith est aussi imprévisible qu’Antoine Dupont. Difficile donc de lire l’attaque des All Black. D’autant que le demi-de-mêlée trompe souvent les défenses en proposant des inversions de sens, ou retour dans le fermé, pour exploiter les failles de la défense au moment où les adversaires se replacent sur la largeur. Les Bleus devront donc faire preuve de vigilance sur le replacement défensif. La défense, ce sera d'ailleurs le principal domaine d'amélioration chez les hommes de Galthié qui encaissent beaucoup trop d'essais lors des derniers matchs. Trois essais concédés par match en moyenne en 2023 ! C'est presque le double par rapport aux statistiques de 2022 qui avait permis à la France de demeurer invaincue et de remporter le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations. Aucune nation championne du monde ne possède de telles stats. Aux Bleus donc de resserrer les rangs dès le premier match de la Coupe du monde.

Les Bleus plus forts dans le combat