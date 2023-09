XV de France : «C’est une machine»… Antoine Dupont fait halluciner cette légende  

Thibault Morlain

Si le XV de France devra se passer de Romain Ntamack pour cette Coupe du monde, Fabien Galthié a encore de nombreux talents à disposition à commencer par Antoine Dupont. Demi de mêlée et capitaine des Bleus, le Toulousain est la star de cette équipe de France. Tous les projecteurs sont d’ailleurs braqués sur lui à l’approche de ce Mondial. Dan Carter attend d’ailleurs avec impatience de voir ce que Dupont donnera lors de ce tournoi.

A 26 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui le visage du rugby français. Demi de mêlée du XV de France, le capitaine du Fabien Galthié brille sur le terrain avec ses fulgurances. Auteur de performances XXL depuis plusieurs saisons déjà, Dupont avait d’ailleurs été sacré meilleur joueur du monde en 2021. L’est-il encore aujourd’hui ? La question a été posée à Dan Carter, légende du rugby néo-zélandais. Et pour Le Figaro , il l’a confirmé, Antoine Dupont est bel et bien le meilleur joueur du monde.

XV de France : Ntamack forfait, Boudjellal annonce une catastrophe pour Dupont https://t.co/muwtkT5N55 pic.twitter.com/tw1wqcWbUc — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Antoine Dupont meilleur joueur du monde ?

« Qui est le meilleur joueur du monde actuellement ? Pour moi, il faut regarder qui a été le meilleur joueur sur une longue période. Et si on regarde dans cette direction, c’est Antoine Dupont sur ces trois ou quatre dernières années. Il a été le plus fort et le plus constat », a tout d’abord assuré Dan Carter lors de son entretien.

« C’est un joueur de classe mondiale »