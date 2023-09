XV de France : Ntamack forfait, Boudjellal annonce une catastrophe pour Dupont

Thibault Morlain

Plus que quelques jours maintenant avant le grand début de la Coupe du monde de rugby. Le XV de France débutera ainsi ce 8 septembre avec un choc face à la Nouvelle-Zélande. Un gros rendez-vous pour Fabien Galthié, qui a dû faire avec les blessures durant la préparation. Les Bleus ont d’ailleurs subi un coup dur avec le forfait de Romain Ntamack pour ce Mondial. Et voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pour Antoine Dupont. Explications.

Grâce à une génération dorée, le XV de France est annoncé comme l’un des principaux favoris de la Coupe du monde de rugby qui débute ce vendredi. Fabien Galthié a en effet à sa disposition un réservoir de talent incroyable avec certains des meilleurs joueurs du monde. On pense bien évidemment à Antoine Dupont, qui forme notamment une paire redoutable avec son coéquipier à Toulouse, Romain Ntamack. Mais voilà qu’on ne verra pas ce duo à la Coupe du monde. En effet, le XV de France a dû digérer le forfait de Romain Ntamack. Victime d’une rupture du ligament croisé en préparation, le Toulousain a dû renoncer et c’est finalement Matthieu Jalibert qui occupera le poste de demi d’ouverture avec le XV de France.



« On a perdu 20% d’Antoine Dupont »

Très talentueux, Matthieu Jalibert a les capacités de faire oublier Romain Ntamack. Pour autant, le forfait de ce dernier peut avoir un impact négatif sur Antoine Dupont, le demi de mêlée star du XV de France. C’est en tout cas ce que croit Mourad Boudjellal. En effet, dans un entretien accordé à Sud Ouest , il a assuré : « Le champion du monde sera celui qui aura peut-être le moins de blessés. Il y a des niveaux qui sont tellement quasi équivalents que ça va se jouer là-dessus. On le voit avec la blessure de Romain Ntamack et les problèmes que ça pose, même si on a des joueurs de grande qualité. Et la blessure de Ntamack nous fait perdre un peu d’Antoine Dupont tellement il y a d’automatismes entre les deux. Donc en même temps qu’on a perdu Romain Ntamack, on a perdu 20 % d’Antoine Dupont ».

