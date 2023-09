Selon les statistiques le gagnant de la Coupe du monde de Rugby est…

Axel Cornic

La Coupe du monde va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et les spéculations vont bon train concernant le grand favori pour la victoire finale. La France est un candidat crédible, mais les statistiques ne semblent pas vraiment pencher en faveur des hommes de Fabien Galthié, qui affronteront ce vendredi les All Blacks pour le match d’ouverture.

Les meilleures nations de la planète ovale vont se retrouver dans quelques jours, avec la Coupe du monde qui va se disputer du 8 septembre au 28 octobre prochain. Arrivé en finale à trois reprises en 1987, 1999 et en 2011, le XV de France souhaite enfin décrocher le premier titre mondial de son histoire, mais la concurrence sera rude.

XV de France : Dupont et les All Black, une grande histoire d’amour https://t.co/cc2q0Y9gGY pic.twitter.com/2mXL8x7mBN — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Une Coupe du monde assez ouverte ?

Actuelle troisième nation mondiale au classement World Rugby, la France devra sans aucun dote en découdre avec l’Irlande et l’Afrique du Sud, respectivement première et deuxième. Leurs chemins pourraient d’ailleurs se croiser dès les quarts de finale, avec donc une énorme victime dès les premières semaines de la Coupe du monde. A la quatrième place du ranking World Rugby on retrouve la Nouvelle-Zélande, qui a pourtant rencontré quelques problèmes ces dernières saisons.

Les stats donnent la Nouvelle-Zélande favorite