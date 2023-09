Coupe du monde de rugby : Le chiffre qui fait déjà peur pour le XV de France

Pierrick Levallet

La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi soir ! Le XV de France donne le coup d'envoi de la compétition face aux All Blacks. Mais le bilan entre les deux nations ne joue pas vraiment en faveur des hommes de Fabien Galthié, bien au contraire. La Nouvelle-Zélande est plutôt habituée à prendre le dessus sur les Bleus, notamment en Coupe du monde.

Le XV de France lance la Coupe du monde de rugby ce vendredi soir. Les hommes de Fabien Galthié affronte la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture du Mondial. Les Bleus entendent bien débuter la compétition de la meilleure des manières, face à des All Blacks qu’ils sont habitués à retrouver sur la plus grande scène internationale.

Coupe du monde de Rugby : Une star du XV de France peut rentrer dans l’histoire https://t.co/A8k7zRA658 pic.twitter.com/PnLLXNDg5e — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

48 victoires pour les All Blacks, 13 pour la France

En effet, le XV de France et la Nouvelle-Zélande vont être opposés pour la 63e fois de leur histoire. Ils se sont affrontés à sept reprise en Coupe du monde, et l’avantage est très nettement pour les All Blacks. La sélection néo-zélandaise s’est imposé à 48 reprises, contre 13 victoires pour les Bleus. Et en Coupe du monde, le bilan joue aussi en faveur des All Blacks, qui ont pris le dessus cinq fois contre seulement deux succès pour le XV de France.

Humilié, le XV de France veut prendre sa revanche