Scandale raciste au XV de France, la sortie inattendue d'Haouas

Axel Cornic

La polémique autour de Bastien Chalureau fait énormément parler en ce moment, aves plusieurs personnalités qui se sont insurgées contre sa sélection pour la Coupe du monde. Ancien coéquipier du deuxième-ligne à Montpellier, Mohamed Haouas s’est exprimé sur ce sujet, lui qui a également fait la Une pour une affaire extra-sportive récemment.

La conférence de presse de Bastien Chalureau n’a pas vraiment calmé les débats. Condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour agression à caractère, jugement pour lequel il a fait appel, le deuxième-ligne est très critiqué avant le début de cette Coupe du monde. Des éluas de la République réclament encore son départ du XV de France, mais pour le moment il n’en est aucunement question pour Fabien Galthié.

« Chalureau raciste ? Moi, je n’y crois pas »

Également dans le collimateur de la justice pour violences conjugales, Mohamed Haouas s’est exprimé au sujet de cette polémique Chalureau, dans un entretien accordé à Rugbyrama . « Lui, raciste ? Moi, je n’y crois pas. Avec Yacouba (Camara) et Bastien, on était d’ailleurs souvent ensemble et on rigolait bien, tous les trois : "Chalu", il passait même me voir quand il avait des ennuis avec sa voiture (Mohamed Haouas a été carrossier, N.D.L.R.), pour me demander des conseils » a expliqué le pilier droit, qui a été exclu du XV de France après sa condamnation. « Quand j’ai eu mes soucis avec la justice, il m’avait d’ailleurs envoyé un message super sympa, la veille du procès ».

« Le racisme, dieu sait si je m’y suis frotté dans ma vie ! »