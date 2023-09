XV de France : Altrad réagit au scandale raciste !

Axel Cornic

Mohed Altrad, président de Montpellier, a réagit à l’énorme polémique qui touche son joueur Bastien Chalureau. Actuellement avec le XV de France pour préparer la Coupe du monde, le deuxième-ligne est accusé d’agression à caractère raciste depuis 2020 et plusieurs élus de la République sont montés au créneau pour exiger son exclusion de la sélection.

A quelque jours d’un match d’ouverture de Coupe du monde opposant la France à la Nouvelle-Zélande, on ne parle que de l’affaire Chalureau. Pointé du doigt notamment par Thomas Portes, députe la France Insoumise, Bastien Chalureau a vu son départ du XV de France être réclamé et a finalement été contraint de s’exprimer face à la presse ce lundi pour tenter de calmer les choses.

« Je crois au principe de la présomption d’innocence »

Jusque-là silencieux, Mohed Altrad s’est exprimé au sujet de la situation traversée par son joueur, dans un entretien accordé à Midi Libre . « Cette polémique a été lancée par des députés LFI. Comme eux, je combats le racisme partout, surtout dans le sport » a expliqué le président du MHR. « Je crois au principe de la présomption d’innocence. Bastien, que je connais, nie les faits. Il n’est donc pas condamné, son casier judiciaire est toujours vierge puisque c’est en première instance. Ce qui me choque, c’est que les députés le condamnent. Or, il est innocent pour le moment ».

« Il a démontré qu’il n'était pas raciste »