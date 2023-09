Un scandale éclate, un joueur du XV de France monte au créneau avant les All Blacks

Hugo Chirossel

Appelé pour pallier le forfait de Paul Willemse avec le XV de France, Bastien Chalureau est au cœur de la polémique ces derniers jours. Il lui est reproché d’avoir été condamné en 2020 pour des violences à caractère raciste, avant de faire appel. Après Antoine Dupont, son coéquipier en sélection Maxime Lucu a lui aussi pris la défense du deuxième ligne de Montpellier.

C’est un Bastien Chalureau très touché et ému qui s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Face à la polémique dont il fait l’objet depuis qu’il a été appelé avec le XV de France pour remplacer Paul Willemse, le deuxième ligne de Montpellier a tenu à clarifier la situation. « Ce que je peux vous dire, je ne suis pas raciste. Je le nie depuis le premier jour. J'ai réfuté ces accusations. Je ne suis pas raciste, c'est tout », a-t-il notamment assuré.

« Il a toujours été exemplaire avec nous et il n'y a jamais eu de problème avec ça

Comme Fabien Galthié et Antoine Dupont, Maxime Lucu a lui aussi pris la défense de Bastien Chalureau : « Bastien, on connaissait l'histoire. Ça s'est passé il y a deux ans. Il a toujours été exemplaire avec nous et il n'y a jamais eu de problème avec ça. C'est ce qu'on lui a dit, de rester comme il est depuis un an avec nous. Pas de problème particulier », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

« On ne parle pas de ce qui se passe hors rugby »