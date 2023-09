Le XV de France les a traumatisés, les All Blacks veulent leur revanche

Axel Cornic

Double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande, Jérôme Kaino est tombé amoureux de la France. Après sa carrière de joueur avec le Stade Toulousain, l’ancien troisième-ligne a intégré le staff et ce vendredi, il portera sans aucun doute un regard particulier sur le match d’ouverture de cette Coupe du monde de rugby.

Les rencontres entre la France et la Nouvelle-Zélande ont marqué l’histoire de la Coupe du monde. La première finale de l’histoire a opposé les deux équipes, qui depuis se sont recroisées et vont bientôt écrire un nouveau chapitre de leur histoire, avec le match d’ouverture du Mondial 2023.

« Si quelque chose de cette performance de 2021 doit aider les Français, c’est qu’ils sont capables de hausser leur niveau »

Jérôme Kaino connait pas mal de joueur qui seront sur la pelouse du Stade de France, puisqu’il a soit joué avec eux en sélection néo-zélandais, soit il les a côtoyés ou entrainés au Stade Toulousain. Et il est persuadé que ses compatriotes n’auront pas oublié la gifle reçue en 2021, lorsque le XV de France a infligé sa plus grande défaite aux All Blacks (40-25). « Si quelque chose de cette performance de 2021 doit aider les Français, c’est qu’ils sont capables de hausser leur niveau » a expliqué Jérôme Kaino, lors d’un entretien accordé à RMC Sport .

« Les All Blacks se rappelleront certainement ce match »