Coupe du Monde de rugby : L'accueil houleux du Stade de France au président Macron

Jean de Teyssière

Avant que le XV de France soit aux prises avec les All Blacks pour ce premier match de la Coupe du monde de rugby, Emmanuel Macron, le président de la République française, a tenu à faire un discours au milieu de l'enceinte dionysienne. Malheureusement pour lui, les supporters français garnissant les gradins du Stade de France l'ont copieusement sifflé.

La Coupe du monde de rugby est lancée ! Après une cérémonie d'ouverture présentant le terroir français, et juste avant le coup d'envoi entre le XV de France et les All Blacks, Emmanuel Macron a fait un court discours d'environ cinq minutes. Mais son discours a été perturbé par le public, qui lui a réservé un accueil houleux au Stade de France.

Le discours de Macron pour ouvrir la Coupe du monde de rugby

Emmanuel Macron, le président de la République française, a tenu un discours pour ouvrir la Coupe du monde de rugby : « Amis du rugby, pour nous tous, nous, Français c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby et nos Bleus, a lancé Macron. Cette Coupe du monde, la France espère la gagner sur le terrain. Elle espère la gagner dans les coeurs. Avec notre goût de l'hospitalité, la qualité de nos équipements, de nos publics, la France sera le terrain de jeu des trois mi-temps. En rugby, la planète connaît notre french flair, cette année, nous allons montrer notre "french share". Place au jeu, je déclare ouverte la dixième Coupe du monde de rugby. »

🇫🇷🏉FLASH - Emmanuel Macron massivement hué au Stade de France au moment de prendre la parole. pic.twitter.com/TpXvUVSRDo — Political News (@PoliticalNewsFR) September 8, 2023

Macron copieusement hué par le Stade de France

Après avoir succédé au président de World Rugby, Bill Beaumont, Emmanuel Macron a pris le micro pour lire le discours ci-dessus. Avant même qu'il ne prenne place sur l'estrade, le président de la République française a été copieusement hué par une majeure partie du public du Stade de France. Le début de son discours était même quasiment inaudible, et les seuls applaudissements ont eu lieu lorsque le chef de l'État a déclaré la Coupe du monde de rugby ouverte.