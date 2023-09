Mbappé, Macron… Le XV de France jubile après les All Blacks

Hugo Chirossel

Alors que le XV de France affrontait les All Blacks vendredi soir en ouverture de la Coupe du monde, Kylian Mbappé et d’autres joueurs de l’équipe de France sont allés assister à cette rencontre au Stade de France. Ils sont même allés féliciter les hommes de Fabien Galthié dans le vestiaire, un geste apprécié par Paul Boudehent. Ce dernier a même indiqué qu’Emmanuel Macron avait bu une bière avec eux pour célébrer ce succès.

Le XV de France ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ. Les hommes de Fabien Galthié débutaient leur Coupe du monde à domicile par un gros morceau vendredi soir. En effet, ils étaient opposés aux All Blacks. Après une première période disputée et malgré un essai très rapide de la Nouvelle-Zélande, le XV de France l’a finalement emporté largement (27-13). Du beau monde était présent au Stade de France pour assister à cette rencontre, notamment plusieurs joueurs de l’équipe de France.

L'équipe de France au soutien du XV de France

En effet, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud ont fait le déplacement et ont pu assister à la victoire du XV de France. Tout comme Emmanuel Macron, qui a d’ailleurs reçu un accueil plutôt houleux au moment de prononcer son discours. En tout cas, les messages d’encouragements provenant d’autres sportifs français et la présence de plusieurs joueurs de Didier Deschamps ont été très bien reçus par le groupe de Fabien Galthié, en témoignent les propos de Paul Boudehent.

«Franchement, j’ai trouvé ça génial»