Mbappé, Deschamps, Dembélé... Les Bleus interpellent le XV de France

La Coupe du monde de rugby en France démarre ce vendredi avec un choc entre les Bleus de Fabien Galthié et les All Blacks. Avant le début de la compétition, les rugbymens tricolores ont reçu plusieurs messages de soutien de la part de l'équipe de France de football. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé ont pris la parole.

La 10ème édition du Mondial de rugby débute ce vendredi au Stade de France avec un choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Un match délicat pour les hommes de Fabien Galthié, qui affichent des ambitions élevées avant de débuter la compétition. La victoire n'est pas un objectif inatteignable pour les Bleus , qui peuvent compter sur le soutien de nombreux autres sportifs tricolores, notamment les footballeurs, vainqueur de l'Irlande au Parc des Princes ce jeudi soir (2-0).

Le football français envoie un beau message avant le Mondial

Les joueurs de Didier Deschamps ont diffusé une vidéo de soutien au XV de France. « On est avec vous les gars, force à vous, la Coupe elle reste à la maison » a lâché Ousmane Dembélé. A ses côtés, Antoine Griezmann espère une victoire, ce qui serait une première pour le rugby tricolore : « Bonne chance, gagnez ! ». Accompagné de ses adjoints, Didier Deschamps, qui avait prodigué quelques conseils aux hommes de Galthié durant la préparation, a lâché ceci : « On est uni, à fond derrière vous. On vous souhaite le meilleur ».

Mbappé encourage les Bleus du rugby